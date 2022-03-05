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16:40, 5 марта 2022 года

В Орле разыграли Кубок России по армрестлингу

За победу боролись спортсмены из 44 регионов России. Среди участников - немало девушек. Чем их привлекает этот вид спорта, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


В Орле разыграли Кубок России по армрестлингу. Борьба велась в трёх возрастных категориях среди спортсменов в возрасте от 14 до 21 года. Отметим, что соревнования подобного уровня проводятся в Орле второй год подряд.

Главное в армрестлинге – руки. Но, как отмечают сами спортсмены, для победы важна натренированность всего тела.

Маргарита Медведь, участница Первенства России по армрестлингу (Краснодарский край): «Должно быть все пропорционально: если сильнее руки, то должны прокачиваться и ноги, и пресс. Это полностью укрепляет твоё тело».

В соревнованиях приняли участие более пяти сотен спортсменов из 44 регионов. Были и представительницы Республики Дагестан, и кроме поддержки тренера им помогают и национальные традиции.

Нариман Магомедов, тренер по армрестлингу женской сборной Республики Дагестан: «Для девочек Дагестана по нашим законам ближе армрестлинга нет ничего. Форма одежды, борьба девочек с девочками. Проблем нет».

Лучшие спортсмены по итогам Первенства России получат возможность выступить на европейских и мировых турнирах.


Анастасия Дорохова


 
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