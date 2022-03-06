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16:58, 5 марта 2022 года

В Орловской области напомнили о женском вкладе в победу в Великой Отечественной войне

Сегодня в регионе прошел автопробег, посвященный памяти единственного за годы войны женского артиллерийского расчета.


Сегодня в Орловской области состоялся автопробег, посвященный памяти единственного за годы Великой Отечественной войны женского противотанкового расчета «Девичья пушка». Так участники мероприятия напомнили о женском вкладе в победу.

Колонна из 15 машин проехала от Орла до Колпнянского района. В деревне Кутузово были возложены цветы к мемориалу «Девичья Пушка», открытому в честь легендарного расчета «сорокапятки», сражавшемуся под Колпной зимой 1943 года. За 12 дней девушки подбили четыре вражеских танка. Из пяти героинь выжили две.

Также автопробег был посвящен Армии России, проводящей сейчас спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Свою поддержку нашим военным выразили и ветераны-пограничники. Накануне их автоколонна проехала от сквера Героев-десантников до памятника Воинам-интернационалистам. Там пограничники почтили память погибших на острове Даманский, вспомнили о героической истории воинов в зеленых фуражках и выразили свою полную поддержку действиям российской армии и решению президента России Владимира Путина.


Артём Ежаков


 
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