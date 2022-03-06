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18:30, 5 марта 2022 года

Лучшим режиссёром по версии кинопремии «Крылья» стал Павел Тюряков из Орловской области

Церемония вручения прошла во Всероссийском детском центре «Смена».


Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялась церемония вручения кинопремии «Крылья». Свои короткометражные фильмы представили участники программы «Детская киноакадемия». Фильмы ребят были посвящены дружбе, творчеству и проблемам самоопределения подростков, сообщает федеральный портал «Российское образование».
 
Победителей в 13 номинациях определили члены экспертного жюри. Лучшим режиссёром стал Павел Тюряков из Орловской области.
 
Фото федерального портала «Российское образование»



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