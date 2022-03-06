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21:20, 5 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Внимание - каждому прибывшему. Отзывчивость орловцев измеряется, в том числе, и в тоннах гуманитарной помощи.
- Умное, спортивное и талантливое будущее Орловщины. Сегодня аспиранты, студенты и школьники получили награды.
- Ложь во спасение... семьи. В Орловском Академическом представили спектакль «Старший сын».
- Сегодня гости с Донбасса побывали в Спасском-Лутовиново.
- За рулем истории - женщина! Сегодня прошёл автопробег, посвящённый тем, кто сражался за Родину.
Вести-Орёл