Главная » Новости



18:45, 5 марта 2022 года Андрей Клычков: цены на детское питание проконтролирует УФАС Сегодня губернатор Орловской области заявил об этом в прямом эфире в Instagram.





Сегодня орловцы отметили выросшие цены на детское питание. Губернатор отреагировал на эти сообщения в прямом эфире в Instagram . Глава региона отметил, что этим вопросом займётся орловское управление антимонопольной службы. Орловское УФАС России открыло «горячую линию» по вопросам повышения цен. «Горячая линия» работает для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров и услуг. Телефон «горячей линии» - 8 (4862) 475-584. При обращении на «горячую линию» гражданам необходимо назвать ФИО, кратко изложить суть обращения, указать наименование торговой точки и ее адрес (где зафиксирован рост цен). «Горячая линия» действует в рабочие часы Управления, время приёма обращений: понедельник - четверг: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:30; Свое обращение Вы можете также оставить по ссылке (работает в круглосуточном режиме) или направить по адресу to57@fas.gov.ru





Орловское Информбюро





Новости СМИ2