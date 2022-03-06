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7:47, 6 марта 2022 года

Большинство предприятий Орловской области сработало в прибыль в прошлом году

«В плюс» вышли 212 организаций.


212 организаций Орловской области в 2021 году смогли показать прибыль в общем размере 49,4 млрд рублей. Таковые данные Орёлстата. В убыток сработали 68 предприятий – их потери составили 976,6 млн рублей.
 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 48,4 млрд рублей, что в полтора раза выше показателя 2020-го года.
 
Стоит отметить, что в обследовании не участвовали субъекты малого предпринимательства и организации, средняя численность персонала которых не превышала 15 человек, а также банки, страховые организации и госучреждения.



Артём Ежаков


 
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