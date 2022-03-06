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8:17, 6 марта 2022 года

Сегодня в Орле пройдут масленичные гуляния

Праздничные мероприятия в областной столице пройдут в четырех местах – в Городском парке культуры и отдыха, в Детском парке, а также возле Орловского городского центра культуры и КДЦ «Металлург».


Сегодня, 6 марта, Орёл впервые за два года пандемии с размахом отметит Масленицу. Праздничные мероприятия в областной столице пройдут в четырех местах – в Городском парке культуры и отдыха, в Детском парке, а также возле Орловского городского центра культуры и КДЦ «Металлург».
 
Основные торжества пройдут в Городском парке. Они начнутся в 12:00. Жители и гости Орла увидят множество художественных номеров, ярмарку, мастер-классы, а также спортивные состязания, включая традиционный подъем по 12-метровому ледяному столбу. Сжигание чучела Масленицы начнется в 15:00
 
В Детском парке начало праздника также запланировано на 12:00, у КДЦ «Металлург» – на 10:00, Орловского городского центра культуры – на 11:00.



Артём Ежаков


 
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