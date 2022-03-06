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10:12, 6 марта 2022 года

Краснозоренцы помогут беженцам из республик Донбасса

В райцентре открылся пункт приёма гуманитарной помощи.


В Краснозоренском районе открыт пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР, – сообщает региональный информационный портал. Помочь вынужденным переселенцам можно по адресу: пос. Красная Заря, ул. Кирова, д. 3, здание БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснозоренского района».

Пункт работает по будням, с 9:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00. Контактное лицо для получения подробной информации о потребности в вещах и продуктах – завотделением социальной помощи Ольга Александрова: 8 (486) 632 13-55; 8 (486) 632 10-92.



Артём Ежаков


 
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