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8:22, 7 марта 2022 года 59 беженцев из республик Донбасса заинтересованы в работе в Орловской области Их готовы трудоустроить 39 работодателей.





59 беженцев из ДНР и ЛНР обратились за помощью в трудоустройстве в Орловской области. Вакансии вынужденным переселенцам готовы предложить 39 работодателей, – сообщает региональный информационный портал.

Людям Донбасса доступны вакансии в производственных и сельскохозяйственных предприятиях, организациях общепита и торговли, школах, детских садах.





Артём Ежаков





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