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19:24, 5 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Ситуация на потребительском рынке и в банковской сфере стабильная»

Сегодня губернатор Орловской области посвятил свой прямой эфир в Instagram теме стабилизации ситуации в экономике.


Как отметил сегодня в прямом эфире в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков, один из ключевых вопросов сегодня - мониторинг цен. 
 
Андрей Клычков: «Сегодня был проведен мониторинг цен на детские товары, удивлен необоснованным повышением уровня цен, отправлено обращение в УФАС. Друзья, все обращения, касающиеся необоснованного повышения уровня цен, прошу направлять в УФАС».
 
Кроме того, в целях стабилизации ситуации в экономике:
 
- принят целый ряд мер по поддержке предпринимателей. Принято решение ввести кредитные каникулы для бизнеса до 30 сентября 2022 года, до конца года введен мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса;
 
- в целях обеспечения устойчивого развития Орловской области создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Орловской области в условиях санкций, под моим руководством. В рамках работы комиссии созданы штабы по устойчивому развитию сферы малого и среднего предпринимательства, промышленности и торговли, устойчивому развитию социальной сферы, устойчивому развитию АПК, устойчивому развитию инфраструктуры. Работа будет осуществляться в ежедневном режиме.
 
- Фонд микрофинансирования продолжит оказание поддержки бизнесу на том же уровне, который был установлен до повышения ключевой ставки Центробанком. Для получения более подробной информации можно обратиться в центр «Мой бизнес»;
 
- ситуация на потребительском рынке и в банковской сфере стабильная;
 
- увеличивается размер соцвыплат. В феврале произошла очередная индексация пособий, которые выплачивает Фонд социального страхования, ФСС переходит на беззаявительную работу по многим направлениям.
 
Орловское УФАС России открыло «горячую линию» по вопросам повышения цен. «Горячая линия» работает для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров и услуг. Телефон «горячей линии» - 8 (4862) 475-584.
 
При обращении на «горячую линию» гражданам необходимо назвать ФИО, кратко изложить суть обращения, указать наименование торговой точки и ее адрес (где зафиксирован рост цен).
 
«Горячая линия» действует в рабочие часы Управления, время приёма обращений:
 
понедельник - четверг: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:30;
 
Свое обращение Вы можете также оставить по ссылке (работает в круглосуточном режиме) или направить по адресу to57@fas.gov.ru.



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