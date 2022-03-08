В прошлом году в «Орловском полесье» родилось 89 детенышей зубра

Популяция этих краснокнижных животных в России близка к полному восстановлению.

Популяция зубров в России близка к полному восстановлению стараниями орловских, калужских и брянских ученых. Самая крупная популяция этих краснокнижных животных – 557 зубров – находится в «Орловском полесье». За последний год в заповеднике родилось 89 детенышей, что считается значительной цифрой, – сообщает региональный информационный портал.



В данный момент в России живут 900 зубров. Когда их число перейдет за тысячу, то зубры могут перейти в стадию самоподдержания, и тогда вид можно будет считать восстановленным.