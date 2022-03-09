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7:39, 9 марта 2022 года Пожилая москвичка поблагодарила орловских полицейских за помощь с родственником Правоохранители провели с мужчиной профилактическую работу.





91-летняя жительница Московской области поблагодарила верховских полицейских за помощь с её родственником, с которым у женщины возникло недопонимание по семейному вопросу. Правоохранители провели с мужчиной профилактическую работу. Как отметила сама пенсионерка, сотрудники УМВД отреагировали на её обращение очень вежливо, заботливо и эффективно.





Артём Ежаков





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