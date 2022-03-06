В Орле сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лёд

ЧП произошло около 17 часов на реке Оке.

Сегодня в Орле в нескольких метрах от берега под лёд провалился подросток. Его вовремя заметили спасатели поисково-спасательного отряда «Водный». ЧП произошло вблизи прокатного причала на берегу реки Оки. Дежурный спасатель-моторист Александр Лапатаев и его коллега спасатель-водолаз Вадим Терехов отреагировали мгновенно: оперативно добежали до места провала и с помощью спасательных средств быстро вытащили мальчика из воды. Медицинская помощь ему не потребовалась. В здании спасательной станции подростка укутали тёплым пледом и напоили тёплым чаем.





Главное управление МЧС России по Орловской области ещё раз убедительно призывает родителей поговорить с детьми о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на льду.

Безопасным лёд считается не менее 10 см. Но весной он теряет прочность из-за температурных качелей и постоянных оттепелей. В случае беды не оставайтесь равнодушным наблюдателем. Сразу зовите на помощь, звоните в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112. Попытайтесь подбодрить провалившегося и помочь с помощью подручных средств.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области