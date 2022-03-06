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12:00, 6 марта 2022 года 430 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 80 человек, один скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 101 472); госпитализировано 80 человек.



Накануне выписано 577 жителей региона. Умер один человек (с начала пандемии в области скончалось 1 764 человека).





Артём Ежаков





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