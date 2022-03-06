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13:15, 6 марта 2022 года

Банк России дал пояснения касательно работы платежных карт Visa и Mastercard

Все карты этих международных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории нашей страны в обычном режиме до истечения срока их действия.


6 марта компании Visa и Mastercard сообщили о приостановке своей деятельности в России. В связи с этим Центробанк дал пояснения для граждан.
«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», – прокомментировал новость Центробанк РФ.



Артём Ежаков


 
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