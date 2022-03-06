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14:20, 6 марта 2022 года В Орловской области приступили к поиску подрядчика по благоустройству Фетовского сквера На проведение работ выделено 67,3 миллиона рублей.





В Орловской области приступили к поиску подрядчика по благоустройству Фетовского сквера в Мценске. Эта информация появилась на сайте Госзакупок. На проведение работ выделено 67,3 миллиона рублей, их должны закончить к 5 сентября 2022 года. Итоги аукциона должны стать известны 16 марта.



Напомним, что Фетовский сквер стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Также ими стали Васильковая гавань в Новосиле и усадьба Шеншиных в историческом поселении Волково. Их благоустройство будет субсидировано из федерального бюджета.



Ранее благоустройство усадьбы Шеншиных доверили ООО «Дорстройкомплект». Контракт должен быть выполнен к 1 сентября 2022 года.





Артём Ежаков





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