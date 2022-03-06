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15:20, 6 марта 2022 года В Орловской области на треть вырос объем строительства В денежном выражении он составил 1,6 млрд рублей.





В январе 2022-го года в Орловской области в сравнении с аналогичным месяцем 2021-го на 34,7% вырос объем строительных работ. В денежном выражении он составил 1,6 млрд рублей.



В первом месяце этого года введено в эксплуатацию 320,5 тыс. куб. метров зданий жилого и нежилого назначения. Организациями и индивидуальными застройщиками построено 822 благоустроенные квартиры общей площадью жилых помещений 59,2 тыс. кв. метров, что в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.



Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 715 квартир общей полезной площадью 39,0 тыс. кв. метров в 4 жилых зданиях.



Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 107 жилых домов общей полезной площадью 20,2 тыс. кв. м, что составляет 34,2 % от всего объема жилья, введенного в январе 2022 года, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков





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