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16:00, 6 марта 2022 года

В Орле отметили Масленицу

В областной столице торжества прошли на четырех площадках: в Городском и Детском парках, возле городского центра культуры и КДЦ «Металлург».


В Орле впервые за два года пандемии масленичными гуляниями проводили зиму. Торжества прошли на четырех площадках: в Городском и Детском парках, возле городского центра культуры и КДЦ «Металлург». Гости праздника увидели множество художественных номеров от творческих коллективов, посетили ярмарочные киоски, а также стали свидетелями спортивных состязаний, включая традиционный подъем по ледяному столбу высотой в 12 метров. Не обошлось и без традиционного сжигания чучела Масленицы. Гуляния посетил корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов, сюжет о торжествах появится в ближайших выпусках программы «Вести-Орел».


 

Наряду с Масленицей, сегодня – Прощенное воскресенье, когда нужно попросить прощения за вольные и невольные обиды, а также простить их другим – уже завтра, 7 марта, у православных христиан начинается Великий пост. В этом году он пройдет по 23 апреля. Пасха выпадает на 24 апреля.



 
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