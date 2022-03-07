понедельник 7.03.2022 02:56:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

22:20, 6 марта 2022 года

Своих не бросаем! В Орле прошли масштабные патриотические акции в поддержку спецоперации на Украине

Активисты, общественники, ветераны боевых действий, спортсмены и просто неравнодушные жители сначала обклеили свои авто символами «Z» и «V», которые нанесены на всю технику освободителей Донбасса и присоединились к автопробегу по областному центру. А после выстроили из своих авто эти символы на взлётной полосе аэропорта Южный.


Латинская «Z» - значит «За победу», «V» означает «Сила в правде», или «Задача будет выполнена». Так объяснили символы на российской военной технике в Министерстве обороны России. Именно их на свои автомобили наносят участники автопробега в поддержку спецоперации по спасению Донбасса. 
 
Эти буквы, ставшие символом освободительной спецоперации, сегодня также транслировались на всех городских телещитах. Так Орловщина выразила свою солидарность с освобождением Донбасса, с нашими солдатами, с Президентом России.



Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.