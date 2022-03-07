Своих не бросаем! В Орле прошли масштабные патриотические акции в поддержку спецоперации на Украине

Активисты, общественники, ветераны боевых действий, спортсмены и просто неравнодушные жители сначала обклеили свои авто символами «Z» и «V», которые нанесены на всю технику освободителей Донбасса и присоединились к автопробегу по областному центру. А после выстроили из своих авто эти символы на взлётной полосе аэропорта Южный.

Латинская «Z» - значит «За победу», «V» означает «Сила в правде», или «Задача будет выполнена». Так объяснили символы на российской военной технике в Министерстве обороны России. Именно их на свои автомобили наносят участники автопробега в поддержку спецоперации по спасению Донбасса.

Эти буквы, ставшие символом освободительной спецоперации, сегодня также транслировались на всех городских телещитах. Так Орловщина выразила свою солидарность с освобождением Донбасса, с нашими солдатами, с Президентом России.