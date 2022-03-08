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9:00, 8 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Мы восхищаемся вашими разносторонними талантами»

Глава региона поздравил орловчанок с Международным женским днем.


 Уважаемые орловчанки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Оставаясь хранительницами домашнего очага, окружая заботой родных и близких, вы вносите весомый и многогранный вклад в развитие родного края, сохранение важнейших нравственных ценностей.

Мы восхищаемся вашими разносторонними талантами, верностью идеалам добра и справедливости, стремлением активно участвовать в решении первостепенных государственных и общественных задач, в благотворительных проектах.

На непростом современном этапе нашей истории особую значимость приобретает роль российских женщин в воспитании всесторонне развитого, духовно богатого подрастающего поколения. Убежден, что с присущей вам ответственностью вы сможете передать детям и внукам патриотические идеалы и традиции нашего народа, воспитать юношей и девушек настоящими гражданами великой российской державы, способными достойно выполнить свой долг перед Родиной.

Задача государства – сделать всё, чтобы вы смогли полностью раскрыть свой созидательный, творческий потенциал. Обеспечить достойный уровень и качество жизни женщин, комплексную, всестороннюю защиту института семьи, материнства и детства, высокий уровень социальной поддержки и медицинского обеспечения многодетных семей и всех семей с детьми, современное обучение и воспитание молодежи.

От души благодарю вас за неустанную созидательную работу во имя процветания Орловщины, за вашу энергию, вдохновение и целеустремленность, высокий профессионализм и ответственность, жизненную мудрость и душевную щедрость.

Примите мои самые теплые пожелания мира и добра, новых ярких свершений, любви, заботы и внимания. Праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
 

С уважением,
А.Е. Клычков, Губернатор Орловской области.




 
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