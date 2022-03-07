Главная » Новости



14:00, 7 марта 2022 года 424 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 13 человек, двое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 424 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 101 896), госпитализировано 13 человек.



Накануне выписано 589 жителей региона. Умерло двое (с начала пандемии в области скончалось 1 766 человек).





Артём Ежаков





Новости СМИ2