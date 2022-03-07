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15:30, 7 марта 2022 года Орловчанка потеряла свыше 100 тысяч рублей, продавая гараж Женщина стала жертвой интернет-мошенничества.





Орловское УМВД расследует интернет-мошенничество, совершенное в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина стала жертвой злоумышленника, разместив информацию о продаже гаража на одном из сайтов бесплатных объявлений. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель, заявивший, что готов внести задаток. Орловчанка продиктовала неизвестному все данные своей банковской карты, после чего с нее сняли 107 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе управления.





Артём Ежаков





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