Главная » Новости



16:00, 7 марта 2022 года Двум орловцам грозит штраф за дискредитацию использования ВС РФ Максимальная сумма возможного взыскания для них составляет 100 тысяч рублей.





Пресс-служба областного УМВД сообщает о составлении в отношении двоих орловцев административных протоколов по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

«6 марта на площади Ленина мужчина выступил перед собравшимися гражданами с обращением, направленным на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Протокол по той же статье составлен полицейскими и в отношении женщины, которая находилась на площади и имела при себе элемент гардероба с надписью, направленной на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. В ближайшее время материалы будут направлены в суд», – заявили в управлении.





Артём Ежаков





Новости СМИ2