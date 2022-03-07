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17:00, 7 марта 2022 года

Орловцы с песнями и танцами проводили зиму

Накануне в областной столице отметили завершение масленичной недели. Торжества развернулись на четырех площадках. Как это было – в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова.


В Орле с размахом отметили завершение масленичной недели. Два года подряд широкие гуляния отменял коронавирус. Торжества развернулись на четырех площадках.

И с погодой повезло – солнце накануне светило целый день. Гости стали свидетелями выступления творческих коллективов, традиционного покорения ледяного столба и, разумеется, сжигания чучела Масленицы.

А сегодня у православных христиан начался Великий пост. Он продлится до 23 апреля включительно. 24 апреля будет праздноваться Пасха.


Всеволод Трифонов


 
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