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18:00, 7 марта 2022 года У православных орловцев начался Великий пост Он продлится до 23 апреля включительно.





Сегодня у православных христиан начался Великий Пост. Это – особое время для покаяния и очищения. Он установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа. Вскоре после своего крещения он удалился в пустыню и постился там.



С особой строгостью нужно соблюдать первую и последнюю недели поста – так называемые «страстные седмицы». Но священнослужители напоминают, что пост – это не диета. Главное, отказавшись от животной пищи, соблюдать чистоту помыслов и поступков. Накануне на начало Великого поста жителей региона благословил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Великий пост продлится до 23 апреля включительно. 24 апреля будет праздноваться Пасха.





Орловское Информбюро





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