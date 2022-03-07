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21:20, 7 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловские автомобилисты провели акцию поддержки российской спецоперации по спасению Донбасса.



- С проверкой и поздравлениями. Спасатели вновь «постучались» в дома орловцев, чтобы напомнить правила пожарной безопасности.



- От бабушек – дочкам и внучкам. В Орле есть мастера, которые бережно хранят и передают «искусство наших предков». Свои работы мастерицы представили на выставке.



- Как орловцы помогали Солнцу зиму прогонять? Покажем и расскажем.



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