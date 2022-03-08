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12:29, 8 марта 2022 года Юрий Парахин: «Всегда считал, что женщины – всесильны» Мэр Орла поздравляет орловчанок с Международным женским днём.





Мэр Орла Юрий Парахин поздравил орловчанок с праздником.



«Милые дамы!



Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с Международным женским днём!



Всегда считал, что женщины – всесильны. Вам одновременно удаётся поддерживать тепло семейного очага и вдохновлять своих мужчин на благородные поступки, воспитывать детей и внуков, добиваться успехов в профессии и карьере, покорять новые вершины. Каждому делу, за которое берутся женские руки, гарантирован успех.



Во всём, что встречается на вашем жизненном пути, вы проявляете неиссякаемое терпение и выдержку, мудрость и милосердие. Ваша удивительная любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, освещая ее ярким светом доброты и нежности.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний!



Пусть в этот прекрасный весенний день ваши сердца будут согреты радостью, улыбками и любовью дорогих вам людей. С праздником!».





Орловское Информбюро





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