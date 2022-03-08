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12:29, 8 марта 2022 года
Юрий Парахин: «Всегда считал, что женщины – всесильны»Мэр Орла поздравляет орловчанок с Международным женским днём.
Мэр Орла Юрий Парахин поздравил орловчанок с праздником.
«Милые дамы!
Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с Международным женским днём!
Всегда считал, что женщины – всесильны. Вам одновременно удаётся поддерживать тепло семейного очага и вдохновлять своих мужчин на благородные поступки, воспитывать детей и внуков, добиваться успехов в профессии и карьере, покорять новые вершины. Каждому делу, за которое берутся женские руки, гарантирован успех.
Во всём, что встречается на вашем жизненном пути, вы проявляете неиссякаемое терпение и выдержку, мудрость и милосердие. Ваша удивительная любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, освещая ее ярким светом доброты и нежности.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний!
Пусть в этот прекрасный весенний день ваши сердца будут согреты радостью, улыбками и любовью дорогих вам людей. С праздником!».
Орловское Информбюро