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13:00, 8 марта 2022 года В Орловской области – 411 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализирован 21 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 марта , за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализирован 21 человек;

- после выздоровления выписано 592 человека;

- скончались четыре человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 102 307;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 770.





Орловское Информбюро





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