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12:46, 8 марта 2022 года Цветы, открытки и ПДД В Орловской области преддверии 8 марта полицейские провели в необычное профилактическое мероприятие в детском саду.





В Орле в канун весеннего праздника сотрудники полиции в детском саду № 29 провели праздничное мероприятие «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!».



Полицейские помогли мальчикам сделать подарки – цветы и открытки с напутственными словами о необходимости соблюдения ПДД, которые затем преподнесли девочкам. Дети повторили правила дорожного движения, разобрали различные случаи, возникающие при переходе проезжей части. Кроме того, полицейские напомнили детям о ремнях безопасности в автомобилях.



Вместе с полицейскими дети поучаствовали в игре «Светофор»: угадывали названия дорожных знаков и решали загадки, связанные с ПДД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро





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