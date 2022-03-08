вторник 8.03.2022 18:19:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:46, 8 марта 2022 года

Цветы, открытки и ПДД

В Орловской области преддверии 8 марта полицейские провели в необычное профилактическое мероприятие в детском саду.


В Орле в канун весеннего праздника сотрудники полиции в детском саду № 29 провели праздничное мероприятие «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!».

Полицейские помогли мальчикам сделать подарки – цветы и открытки с напутственными словами о необходимости соблюдения ПДД, которые затем преподнесли девочкам. Дети повторили правила дорожного движения, разобрали различные случаи, возникающие при переходе проезжей части. Кроме того, полицейские напомнили детям о ремнях безопасности в автомобилях.

Вместе с полицейскими дети поучаствовали в игре «Светофор»: угадывали названия дорожных знаков и решали загадки, связанные с ПДД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области




Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.