Орловец мастерит из кожи диковинные цветы

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13:59, 8 марта 2022 года
Орловец мастерит из кожи диковинные цветыСупруга мастера на 8 Марта без букета точно не останется.
Орловец Андрей Гончаров не так давно увлёкся кожевенным мастерством. Самостоятельно изучил все тонкости работы с кожей, освоил тиснение и печать. Теперь над тем, что подарить к празднику любимой супруге, а также родственницам и знакомым, голову ломать не приходится – Андрей создает кошельки, сумочки, очечники, обложки для документов, браслеты и броши. Кстати, броши – в виде цветов.
Обращается кожевник и к крупным формам – в его доме уже появилось кресло-качалка, обтянутое кожей.
Татьяна Тимохина