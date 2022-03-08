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13:59, 8 марта 2022 года Орловец мастерит из кожи диковинные цветы Супруга мастера на 8 Марта без букета точно не останется.





Орловец Андрей Гончаров не так давно увлёкся кожевенным мастерством. Самостоятельно изучил все тонкости работы с кожей, освоил тиснение и печать. Теперь над тем, что подарить к празднику любимой супруге, а также родственницам и знакомым, голову ломать не приходится – Андрей создает кошельки, сумочки, очечники, обложки для документов, браслеты и броши. Кстати, броши – в виде цветов.



Обращается кожевник и к крупным формам – в его доме уже появилось кресло-качалка, обтянутое кожей.





Татьяна Тимохина





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