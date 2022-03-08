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14:10, 8 марта 2022 года В Орле присоединились к хоровой акции «Zа мир» Акцию проводят музыканты в поддержку российской спецоперации по спасению Донбасса.





В Орле присоединились к хоровой акции «Zа мир». От нашего региона её участником стал губернаторских камерный хор «ЛИК». Концепция проста - украинцы, белорусы и русские - это единый народ, который хочет мира. А то, что происходило 8 лет на Донбассе, когда гибли мирные жители, в том числе и дети, больше недопустимо. И в знак этого хоровые коллективы со всех уголков России исполнили знаменитую песню Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?».



Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии и губернаторского хора «ЛИК»:«Это знаковая песня, и смысл её всем известен и понятен. Нам было большое удовольствие и большая радость исполнить это сочинение».





Антон Киселёв





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