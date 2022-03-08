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14:20, 8 марта 2022 года

Выставка художницы - в подарок орловчанкам

В Орле открылась персональная выставка Лады Легостаевой.


В музее Тургенева открылась персональная выставка Лады Легостаевой «Весенний блюз». Её картины радуют душу цветочными мотивами - пионы, гортензии, лилии. Это - волшебный сад природы и абсолютная гармония. На выставке можно увидеть лучшие работы художницы из серий «Подсолнухи», «Полевые цветы», «Голубая гортензия» и других.
Лада Легостаева, художник: «Самые прекрасные цветы те, что у нас в душе, когда весна и любовь».

Увидеть работы Лады Легостаевой можно до 23 марта по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 11.


Эва Стасюлевич


 
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