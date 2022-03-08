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14:50, 8 марта 2022 года В полиции без женщин - никак Умение женщин заботиться, понимать и любить помогает и в работе.





В каждом подразделении полиции есть представительницы прекрасного пола.



Подполковник полиции Надежда Гришина - начальник отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних. Её оружие – слово, основная задача – помощь семьям, где не всё гладко.



Надежда Гришина, начальник отдела подразделений участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Орлу: «На мой взгляд, это самая тяжелая профессия в полиции. Всё, что происходит с ребёнком, понимаешь и пропускаешь через себя. Многие даже выросли на моих глазах».

В подразделении кинологической службы тоже служат женщины. Эльвира Филимонова – инспектор-кинолог с десятилетним стажем. В её ведении не только собаки, но и кошка Муся - потомственный сотрудник полиции, здесь «служили» её мама и бабушка. Присутствие Муси необходимо при тренировке собак – чтобы те учились не реагировать на кошек во время несения службы.



А сама Эльвира помнит свой первый выезд с собакой на задание. Это был обыск, и питомец настаивал, что в определённом месте спрятаны наркотики.



Эльвира Филимонова, инспектор-кинолог УМВД России по Орловской области: «Показывает, что в кресле спрятаны наркотики, оказалось, что пакетик упал ниже, чем мы смотрели».

Кинолог Татьяна Петрухина - молодой сотрудник, работает только полгода, но с самого детства понимала, что жизнь свою хочет связать с животными. Её подопечный ротвейлер Хан с первого раза выполняет команды. Татьяна уверена, что это результат любви и хорошего отношения.





Всеволод Трифонов





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