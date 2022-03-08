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15:17, 8 марта 2022 года Леонид Музалевский: Женщины - надёжная опора нашего общества Председатель Орловского областного совета народных депутатов поздравил орловчанок с Международным женским днём.





Дорогие женщины!



Примите искренние поздравления с Международным женским днём!

Символично, что этот прекрасный праздник отмечается именно 8 марта — в самом начале весны, когда пробуждается и оживает природа, а под яркими и уже тёплыми лучами солнца распускаются первые цветы.



В этот праздничный день слова искреннего уважения, глубокой признательности и бесконечной любви — нашим дорогим бабушкам и матерям, жёнам, сёстрам и дочерям за их великую мудрость и терпение, бескрайнюю любовь и доброту, душевное тепло и нежность.



Современные женщины успевают не только согреть родных и близких любовью и теплом, но и успешно строят карьеру, проявляя высококлассные деловые качества, талант и способности на профессиональном поприще!



На Орловщине немало женщин с активной гражданской позицией и большим сердцем, которые не остаются равнодушными к чужому горю и проблемам, — именно они сегодня являются надёжной опорой нашего общества, именно от их энергичности и заботливого отношения во многом зависит светлое будущее не только нашего региона, но и всей страны.



Благодаря вам, дорогие женщины, нам удаётся преодолевать все потрясения и невзгоды как внутри семьи, так и в государстве. Благодаря вашему неустанному ежедневному труду, чуткости и заботе в наших домах всегда тепло и уютно, дети растут здоровыми, умными и счастливыми, а мужчины, находясь рядом с вами, чувствуют себя спокойно и уверенно.



Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, дочери и сёстры! Вы всегда были и остаётесь прообразом жизни и мира на земле, красоты, доброты и очарования. Пусть этот праздничный весенний день подарит вам только позитивные эмоции, множество добрых слов и пожеланий, улыбок на лицах, бережного отношения и внимания близких, радости новых встреч и успехов во всех делах и начинаниях!



Крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного равновесия, любви, уюта, благополучия и пусть ничто не омрачит вашего женского счастья!



Леонид Музалевский,

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов





Орловское Информбюро





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