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15:31, 8 марта 2022 года Праздник для тех, кто вдали от дома Орловские мужчины поздравили женщин, которые были вынуждены покинуть родной Донбасс.





В детском санатории «Орловчанка» организовали праздник для проживающих там беженцев из ЛНР и ДНР. Жительницы пункта временного размещения уже начали забывать, что такое «военная обстановка». И на встречу с гостями многие пришли с макияжем, в платьях - как и подобает истинным леди. А сами гости, в большинстве своём мужчины, приехали с цветами и подарками.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Главное - напомнить, что жизнь продолжается, напомнить, что скоро наступит мир и надо настраивать нормальную жизнь. Для тех, кто изъявит желание уехать домой, мы всё организуем в ускоренном темпе и комфортно, чтобы они прибыли домой и продолжили жить мирной жизнью».

А пока мирная жизнь - здесь, в гостях. И принимают, действительно, как родных: цветы, сладости, игрушки. Особое внимание - многодетным. Женщины признались, что такое внимание помогло создать праздничное настроение, ведь для него нужно-то совсем немного.



Лилия Лунева, многодетная мама, жительница Донецка: «Самый главный подарок для женщины это цветы и мужское внимание, и мы его сегодня получили. Большего и не надо, на самом деле. Для счастья надо очень мало». Маргарита Павленко, многодетная мама, жительница Донецка: «В нашем городе, в Донецке, весна приходит чуть-чуть раньше, чем у вас. И очень хотелось, чтобы наконец-то всё растаяло, расцвело. Это был бы самый замечательный подарок, и мир над головой».

Все праздничные дни у наших вынужденных гостей уже расписаны: детей вывозят на экскурсии, в лагерь приезжают общественники и творческие коллективы.



Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «У них всё здесь хорошо. Они переживают, конечно, за тех близких, которые остались там, на их родине, но самое главное, мы с ними договорились, что они передают фото и видеоматериалы, которые делают здесь, чтобы их близкие были спокойны, что у них всё благополучно, что они сыты, что у них много всего сладкого, много игрушек».

Также в канун праздника 8 Марта поздравления получала орловчанка Маргарита Смирнова. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 98 лет. На фронте была механиком в авиавойсках, после работала в секретном отделе орловской воинской части истребительного авиаполка. Подарком стали тюльпаны, поздравительные открытки от «Волонтёров Победы» и самые искренние слова благодарности.





Антон Киселёв





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