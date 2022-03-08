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15:50, 8 марта 2022 года

В Орле для беженцев из ЛНР и ДНР выступила группа «Любэ»

Концерт прошёл в Орловском институте культуры.


8 марта - один из самых любимых праздников в нашей стране. И таковым его делают, конечно, мужчины. Их комплименты, цветы топят лёд не только на улице, но и в женских сердцах. Сегодня настоящие мужчины привезли в Орёл весну. Группа «Любэ» подарила свои лучшие песни жительницам Донбасса, приехавшим в Орловскую область.

О любви не только к Родине сегодня пел с орловской сцены Николай Расторгуев. Группа «Любе» - олицетворение сильного плеча всех российских мужчин, которые закроют от тревог и невзгод.

А концерт, который состоялся в Орловском институте культуры, увидели не только зрители в зале, но те, кто остался на Донбассе – по видеосвязи.

Николай Расторгуев, народный артист России, лидер группы «Любэ»: «Сегодня замечательный праздник у девчат, и мы всем нашим замечательным коллективом вас поздравляем!».

Поздравления от сильного пола представительницам прекрасного адресовал и глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу пожелать, чтобы все женщины знали, что мы - вместе. И мужчины всегда окажутся рядом».



Анна Боева


 
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