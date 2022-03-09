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21:20, 8 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Праздник для тех, кто вдали от дома. Орловские мужчины поздравили женщин, которые были вынуждены покинуть родной Донбасс
- «Весенний блюз» звучит для орловцев. Выставка картин Лады Легостаевой работает в музее Тургенева.
- В полиции без женщин – никак. Умение представительниц прекрасного пола заботиться, понимать и любить помогает и в работе.
- В Орле для беженцев из ЛНР и ДНР выступила группа «Любэ». Концерт прошёл в Орловском институте культуры.
Вести-Орёл