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21:20, 8 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Праздник для тех, кто вдали от дома. Орловские мужчины поздравили женщин, которые были вынуждены покинуть родной Донбасс



- «Весенний блюз» звучит для орловцев. Выставка картин Лады Легостаевой работает в музее Тургенева.



- В полиции без женщин – никак. Умение представительниц прекрасного пола заботиться, понимать и любить помогает и в работе.



- В Орле для беженцев из ЛНР и ДНР выступила группа «Любэ». Концерт прошёл в Орловском институте культуры.



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