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10:06, 9 марта 2022 года

За минувшие выходные в Орле погибли два пешехода

Об этом сообщает региональное УГИБДД.


За минувшие выходные в Орловской области произошло два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли пешеходы, – сообщили в областном УГИБДД.

Первая трагедия развернулась ночью 6 марта. В районе дома № 257 по ул. Комсомольской в Орле смертельные травмы получил пешеход 1962 года рождения. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был найден. Им оказался 25-летний мужчина.

Второе ДТП со смертельным исходом произошло 8 марта около полуночи. Возле дома № 162б по Московскому шоссе под колеса «ГАЗели» попал мужчина 1977 года рождения, который находился на проезжей части без цели её перехода.

С 6 по 8 марта на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, два человека погибли, один пострадал.

Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области


Артём Ежаков


 
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