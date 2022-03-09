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10:45, 9 марта 2022 года Тяжба «Ремспецмоста» по поводу незаконности возврата аванса за Красный мост продолжится в белгородском суде Компании удалось успешно оспорить передачу иска в орловский арбитраж.





Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил вернуть рассмотрение иска ООО «Ремспецмост» по поводу незаконности возврата аванса за реконструкцию орловского Красного моста в арбитраж Белгородской области. Ранее эта инстанция передала тяжбу в Орел. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.



Претензия белгородской фирмы касается Управления капитального строительства г. Орла, позднее из нее исключили АО «Белгородсоцбанк». В иске «Ремспецмост» поясняет, что действия УКСа по возврату банковской гарантии в 170 млн рублей незаконны. Компания и белгородский банк просили оставить дело в «родной» инстанции.





Артём Ежаков





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