Главная » Новости



11:25, 9 марта 2022 года В Орловской области продолжается процесс реорганизации унитарных предприятий Процесс должен быть завершен до 1 января 2025 года.





В Орловской области продолжается процесс реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий. В соответствии с Национальным планом развития конкуренции и изменениями в федеральном законодательстве им запрещена деятельность конкурентных рынках. ГУПы и МУПы предписано реорганизовать по решению учредителя или ликвидировать до 1 января 2025 года, – сообщает региональный информационный портал.



Основное количество унитарных предприятий будет преобразовано в хозяйственные общества и муниципальные учреждения. В начале позапрошлого года в регионе числилось 8 ГУПов. Будут реорганизованы санаторий «Дубрава», «Медтехника», «Орловский издательский дом», «Орелфармация», «Дорожная служба», «Ветсанутильзавод «Орловский», «Кафе». Они сохранят свой основной вид деятельности.



Также будут реорганизованы 32 МУПа, еще 16 будут ликвидированы. Подлежат сохранению 28 МУПов: предприятия водоснабжения, теплоэнергетики, электротранспорта.





Артём Ежаков





Новости СМИ2