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11:45, 9 марта 2022 года 402 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализированы 4 человека, трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 102 709), госпитализированы 4 человека.



Накануне выписан 601 житель региона. Умерли трое (с начала пандемии в области скончалось 1 773 человека).





Артём Ежаков





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