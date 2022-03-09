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12:45, 9 марта 2022 года 16 человек могут стать участниками программы «Земский учитель» в Орловской области Педагоги нужны 16 школам из 10 районов региона.





В Орловской области продолжается реализация программы «Земский учитель». В 16 общеобразовательных учреждениях из 10 районов региона ждут преподавателей английского языка, математики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов.



Напомним, что суть программы состоит в найме педагогов на работу в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, ПГТ или города с населением до 50 тыс. человек. «Земские учителя» единоразово получают по миллиону рублей. Они обязаны проработать на новом месте минимум 5 лет.



В прошлом году план найма по программе «Земский учитель» был выполнен полностью. Трудоустроено 18 педагогов.



Фото из архива









Артём Ежаков





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