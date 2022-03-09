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12:10, 9 марта 2022 года На Орловщине отметили День Всероссийских отрядов ЮИД На празднике в Тельченской школе побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





6 марта отмечается День Всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). В честь праздника в Тельченской школе (Мценский район) организовали мероприятие для первоклассников. Его провели ребята из школьного отряда ЮИД, пригласив в качестве гостей сотрудников ГИБДД. Андрей Минаев, директор Тельченской средней общеобразовательной школы: «Село Тельчье это бывший районный центр, здесь достаточно много населения, проходит федеральная трасса, поэтому движение очень интенсивное, и ребятам приходится сталкиваться с дорожным движением практически с детского садика, потому что родители привозят детей из разных деревень, и учеников мы доставляем из разных сел в нашу школу, поэтому с правилами дорожного движения им сталкиваться приходится». Мероприятие, которое подготовили юные инспекторы дорожного движения, прошло в игровой форме. После обсуждения правил поведения на дороге, значения дорожных знаков и сигналов светофора ребята ответили на вопросы викторины, посвященной ПДД, а затем применили эти знания на практике в автогородке. В завершении мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили ЮИДовцам удостоверения. Наталья Шанина, начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД России по Орловской области: «Ранее каждому юному инспектору дорожному движения вручались удостоверения, потом такая традиция была утеряна, теперь мы решили к ней вернуться. Когда ребёнок получает удостоверение, у него возрастает ответственность». В Орловской области сейчас 206 отрядов ЮИД, в них числятся более двух тысяч ребят. Главная задача отрядов - пропаганда правил дорожного движения.





Всеволод Трифонов





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