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13:45, 9 марта 2022 года

В Орловской области выросли объемы изъятого спиртного

В прошлом году было изъято свыше 50 литров сомнительного алкоголя, что в два раза больше показателя 2020-го года.


В прошлом году департаментом промышленности и торговли Орловской области из незаконного оборота изъято 74 единицы алкогольной продукции общим объемом 4,5 декалитра, а также 14 единиц контрафактной спиртосодержащей продукции общим объемом 0,7 декалитра без маркировки или с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Общая цифра по сравнению с позапрошлым годом выросла в два раза.

Возбуждено 25 административных производств, что на четверть больше показателя 2020-го. Сумма штрафов составила 625 тысяч рублей. Годом ранее он составляла 220 тысяч, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков


 
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