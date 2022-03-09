среда 9.03.2022 18:21:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:02, 9 марта 2022 года

Орловский балалаечник Борис Федоренко успешно выступил на конкурсе «Белая лира»

С талантливым учеником орловской музыкальной школы им. Калиникова встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.


В начале марта в Белгороде прошёл 4-й Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира». Диплом лауреата второй степени получил талантливый ученик орловской музыкальной школы им. Калинникова Борис Федоренко. 
 
15-летний музыкант играет на балалайке так виртуозно, эмоционально и экспрессивно, что за последние два года его приглашают самые известные конкурсные площадки страны. 
 
И музыку, и инструмент Борис выбрал сам ещё в шесть лет. Преподаватели музыкальной школы отмечают его работоспособность и усидчивость. Он готов заниматься по нескольку часов в день. Талант Бориса уже позволил ему стать музыкантом молодежного русского оркестра. А недавно ему приобрели и новый инструмент.



Эва Стасюлевич


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.