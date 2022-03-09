Орловский балалаечник Борис Федоренко успешно выступил на конкурсе «Белая лира»

С талантливым учеником орловской музыкальной школы им. Калиникова встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.

В начале марта в Белгороде прошёл 4-й Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира». Диплом лауреата второй степени получил талантливый ученик орловской музыкальной школы им. Калинникова Борис Федоренко.

15-летний музыкант играет на балалайке так виртуозно, эмоционально и экспрессивно, что за последние два года его приглашают самые известные конкурсные площадки страны.

И музыку, и инструмент Борис выбрал сам ещё в шесть лет. Преподаватели музыкальной школы отмечают его работоспособность и усидчивость. Он готов заниматься по нескольку часов в день. Талант Бориса уже позволил ему стать музыкантом молодежного русского оркестра. А недавно ему приобрели и новый инструмент.