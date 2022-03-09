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14:05, 9 марта 2022 года

Об уникальности студенческого спорта

Вузовский спорт – особенный. Получив диплом об образовании, спортсмен, чаще всего, завершает студенческую спортивную карьеру. И тренерскому штабу приходится формировать составы практически с нуля. В текущем сезоне с такой проблемой столкнулись сразу две команды ОГУ имени И.С.Тургенева.


Предсезонные сборы – как сито. Как им поработаешь, такая команда на выходе и получится. Женской баскетбольной команде опорного университета пришлось непросто – по итогам прошлого сезона состав покинули все лидеры. За два месяца – срок по спортивным меркам короткий - наставнику команды Андрею Алдошину пришлось собирать команду заново. 
 
Андрей Алдошин, главный тренер ЖБК ОрёлГУ: «Настрой у девочек был боевой, в первую очередь на игру с командой Владимира. В студлиге РЖД мы им по объективным причинам проиграли. И был настрой на реванш. А когда получилось в полуфинале, в финале - дополнительная мотивация была не нужна, сами всё понимали».
 
Похожая история формирования состава была и у хоккейного коллектива ОГУ имени И.С.Тургенева. По итогам двух выездных турниров Первенства Студенческой хоккейной лиги наша команда заняла второе место, уступив по разнице забитых и пропущенных шайб калининградскому «Западу России».
 
Геннадий Скиба, главный тренер ХК ОрёлГУ: «В Нижнем Новгороде результат будет зависеть, прежде всего, от того, каким составом мы туда поедем. Если мы сможем собрать максимальный состав из тех ребят, кто у нас заявлен в первенстве, рассчитывать на успешный результат мы безусловно можем».
 
Впереди у обеих команд серьёзные игры, которые и покажут - случайны ли их успехи или нет. Девушки ждут расписания плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола – «Лиги Белова», а хоккеисты отправятся на финал студенческой хоккейной лиги в апреле в Нижний Новгород.



Анастасия Дорохова


 
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