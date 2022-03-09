среда 9.03.2022 18:21:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:45, 9 марта 2022 года

В Орловской области создадут больше тысячи мест в секциях и кружках

Объем финансирования этой деятельности составит 15,2 миллиона рублей.


В 2022-м году в Орловской области будет создано 1 227 мест дополнительного детского образования технической, туристко-краеведческой, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей. Объем финансирования этой деятельности составит 15,2 миллиона рублей, – сообщили в региональном правительстве. Работы по созданию мест в кружках и секциях ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

Запись детей будет доступна с 1 сентября 2022 года через систему «Навигатор дополнительного образования детей Орловской области». К этому времени в орловском Доме детского творчества № 3 откроется студия мультипликации, в школе № 10 – фотостудия, а в школе № 38 эстетического профиля − компьютерный класс.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.