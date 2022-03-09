Главная » Новости



14:45, 9 марта 2022 года В Орловской области создадут больше тысячи мест в секциях и кружках Объем финансирования этой деятельности составит 15,2 миллиона рублей.





В 2022-м году в Орловской области будет создано 1 227 мест дополнительного детского образования технической, туристко-краеведческой, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей. Объем финансирования этой деятельности составит 15,2 миллиона рублей, – сообщили в региональном правительстве. Работы по созданию мест в кружках и секциях ведутся в рамках нацпроекта «Образование».



Запись детей будет доступна с 1 сентября 2022 года через систему «Навигатор дополнительного образования детей Орловской области». К этому времени в орловском Доме детского творчества № 3 откроется студия мультипликации, в школе № 10 – фотостудия, а в школе № 38 эстетического профиля − компьютерный класс.





Артём Ежаков





Новости СМИ2