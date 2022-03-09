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14:47, 9 марта 2022 года Орловщина работает на успех каждого ребёнка Сегодня на заседании правительства Орловской области обсудили реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».





В Орловской области активно используют возможности национального проекта «Образование». Работа ведётся по пяти направлениям. В рамках регионального проекта «Современная школа» с этого года будет реализован доказавший свою успешность проект «Земский учитель». Состав районных школ пополнят 16 педагогов. Базы учебных заведений обновляются и пополняются современным цифровым оборудованием.



О строительстве самой большой школы в Орле доложил на совещание мэр города. Юрий Парахин отметил: на объекте около сотни сотрудников, возводят первый этаж, за ходом можно наблюдать онлайн. Перерыв в процессе строительства из-за пересмотра сметы не повлиял на темпы работ.



Подняли на совещании и вопрос создания технопарка «Кванториум» в гимназии № 19. Оборудование закуплено и уже освоено школьниками. Пробуксовка произошла на этапе ремонта помещений. Причина - удорожание материалов плюс непредусмотренные контрактом работы. В итоге смета увеличена более чем на один миллион рублей. Ввод технопарка планируют на 1 сентября 2022 года.





Анна Вайсергисер





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