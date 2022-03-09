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15:10, 9 марта 2022 года 13 марта орловцев приглашают на «Музыку добрых сердец» В этом году межрегиональному благотворительному фестивалю исполняется 10 лет. Все средства, собранные в ходе акции отправляются детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. О том, как все начиналось, и кому окажут помощь в этот раз, расскажет Юлия Сабельникова.





Фестиваль «Музыка добрых сердец» родился десять лет назад. Началось всё с небольшого сольного концерта.



Наталья Куприянова, организатор фестиваля «Музыка добрых сердец»: «В 2007 году не стало моего сына, и я думала, как мне - как маме, как артистке - сделать хорошо другим и при этом почтить память своего сына».

Узнавать о проекте и помогать ему вырасти в большой фестиваль стали и обычные орловцы, и меценаты. Вот уже семь лет в лице добрых волшебников выступают депутаты регионального отделения партии «Единая Россия».



Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Те денежные средства, которые жители нашей области собирают, идут на лечение больных детей. У нас есть отделение в НКМЦ им. Круглой, и в том числе мы этому отделению помогаем».

Первые годы площадки проведения фестиваля менялись. Однако сейчас у «Музыки добрых сердец» есть постоянная прописка - КДЦ «Металлург».



Людмила Никитина, директор КДЦ «Металлург»: «Культура не может быть в стороне от благотворительности, и наши дети, наши коллективы принимают участие».

В этом году адресатом фестиваля станет Орловская региональная общественная организация помощи больным детям «Радость моя». Средства распределят по двум программам. В рамках первой помощь окажут НКМЦ им. Круглой.



Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З. И. Круглой: «Те средства, которые мы получаем, мы тратим на хорошие расходные материалы, которыми очень удобно работать - потому что у детей есть своя специфика, а также тратим на современные медикаменты».

Наталья Куприянова, организатор фестиваля «Музыка добрых сердец»: «Вторая часть будет отправлена в благотворительный фонд «Изумрудный город», подопечным которого является центр паллиативной помощи в Белгороде с таким же названием «Изумрудный город». Наши дети, которые являются подопечными организации «Радость моя», там проходят реабилитацию».

По традиции фестиваль «Музыка добрых сердец» каждый год проходил 15 февраля - в Международный день онкобольного ребёнка. Ковидные ограничения внесли свои коррективы. Но добро остаётся добром в любой день. В этом году гостей на благотворительный фестиваль ждут 13 марта в 16:00.





Юлия Сабельникова





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