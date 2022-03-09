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Главная » Новости

15:24, 9 марта 2022 года

Центры карьеры: новое или хорошо забытое старое?

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О порядке организации и осуществления деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций и системы показателей эффективности их деятельности» (подготовлен Минобрнауки России 18.01.2022 г.) профильное ведомство намерено организовать в высших и профессиональных учебных заведениях деятельность структурных подразделений, в чьи функции будет входить содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников.


Специалисты таких Центров карьеры будут сотрудничать с предприятиями и организациями – потенциальными работодателями для студентов и выпускников, оказывать содействие учебным подразделениям в организации стажировок и практик, проводить ярмарки вакансий, презентации работодателей и иные профессионально-ориентирующие мероприятия. 
 
Структуру, численность и штатное расписание новых центров карьеры предстоит утверждать руководителям образовательных организаций.
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев обращает внимание, что во многих образовательных организациях подобные центры (отделы, службы) уже созданы и действуют в рамках указанного функционала. При этом в проекте постановления ничего не говориться об их реорганизации. Кроме того, ранее подобные структурные подразделения представляли сведения о своей деятельности в виде годового отчета. Сейчас об эффективности деятельности новых структурных подразделений вузы будут отчитываться в Минобрнауки России, а учреждения СПО – в региональные Базовые центры карьеры, те свою очередь – в Минпросвещения. При этом, вызывают множество вопросов показатели эффективности деятельности центров карьеры.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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